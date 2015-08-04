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محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل "هيئة أبوظبي للسياحة"

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محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل "هيئة أبوظبي للسياحة" محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل "هيئة أبوظبي للسياحة"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة برئاسة سعادة محمد خليفة أحمد المبارك.

ونص القرار على عضوية كل من أصحاب السعادة والسادة الدكتور زكي أنور نسيبة ومحمد إبراهيم محمود المحمود ومنصور إبراهيم أحمد المنصوري والدكتور علي صالح علي محمد بن تميم ومدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – أبوظبي وريم يوسف محمد عبدالله الشمري وحميد مطر سالم بدر الظاهري وحارب مبارك عبدالله المهيري وممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية.

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