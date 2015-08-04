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بالصور ..مد علم مصر بطول 5 كيلو مترات احتفالا بقناة السويس الجديدة

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مد سباحون دوليون فى الألعاب البارالمبية علم بطول 5 كيلو مترات بالمجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة اليوم الثلاثاء، أمام منصة الافتتاح الرئيسية فى أولى فعاليات الاحتفال المقرر له بعد غد الخميس.

وردد السباحون عبارات "الله أكبر وتحيا مصر" فى تظاهرة أثناء وضع العلم المصرى مياه بقناة السويس الجديدة.

وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى بيان رسمى، "إن الهيئة بدأت صباح اليوم الفعاليات الخاصة باحتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة، وذلك من خلال إطلاق فعالية تتضمن قيام أبطال مصر فى السباحة من ذوى الاحتياجات الخاصة بفرد علم ضخم لجمهورية مصر العربية بطول 5 كيلو مترات أمام المنصة الرئيسية للاحتفال.

وأضاف البيان، أن الفريق مميش حضر مراسم الفعالية، حيث عبر عن سعادته بمشاركة أبطال مصر من ذوى الاحتياجات الخاصة فى فعاليات افتتاح القناة الجديدة.

وقاد فريق السباحين خالد شلبى أول سباح يعبر بحر المانش بذراع واحدة، وقال هذا العمل هو أقل ما نقدمه لمصر والمصريين بمناسبة افتتاح القناة الجديدة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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