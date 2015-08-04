أخبار عاجلة

8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نجل المتوفاة بقسم بنى سويف: المستشفى رفضت علاجها بحجة عدم توافر رعاية مركزة

Google+ Print
نجل المتوفاة بقسم بنى سويف: المستشفى رفضت علاجها بحجة عدم توافر رعاية مركزة نجل المتوفاة بقسم بنى سويف: المستشفى رفضت علاجها بحجة عدم توافر رعاية مركزة
قال مرزوق عبد المعنم عبد الحافظ 26 سنة فلاح، مقيم بقرية كوم أبو خلاد، إن والدته السيدة حميدة صابر عطوة التى توفيت داخل قسم شرطة ناصر، أثناء حضورها برفقة نجلها لتحرير محضر ضد المستشفى الذى رفض استقبالها، إنه تم تحويلها من مستشفى بنى سويف العام إلى مستشفى ناصر المركزى لعدم وجود عناية مركزة بالمستشفى العام.

وأضاف مرزوق فى تصريحات له، أنه عندما وصل بوالدته إلى مستشفى ناصر المركزى فوجئ بأن المستشفى يرفض استقبالها بحجة عدم توافر أسرة بقسم العناية المركزة.

وقال مرزوق "أخذت أمى وطلعت بيها على مركز شرطة ناصر لتحرير واقعة رفض المستشفى لاستقبال أمى، وفى الوقت اللى أنا بحرر المحضر جه قريبى اللى كان معايا وقالى أمك ماتت".

من جانبها قالت محاسن محمود زوجة مرزوق عبدالمنعم، إن والدة زوجها شعرت بألم مرة واحدة، ولم أكن أتوقع أنها ستخرج من المنزل ولن تعد مرة أخرى.

وكانت قيادات مركز شرطة ناصر فوجئوا بدخول مرزوق عبدالمعنم عبدالحافظ، 26 سنة، فلاح، مقيم بقرية كوم أبوخلاد، على رئيس مباحث مركز ناصر، المقدم محمد الخولى رئيس المباحث، برفقة والدته، ويطلب تحرير محضر برفض دكتور العناية المركزة ومدير مستشفى ناصر المركزى، دخول والدته حميدة صابر عطوة، 57 سنة، المستشفى لإنقاذها من أزمة صدرية حادة أصابتها.

موضوعات متعلقة:

ننشر صورة المتوفية بقسم شرطة ببنى سويف بعد رفض المستشفى استقبالها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365