نجل المتوفاة بقسم بنى سويف: المستشفى رفضت علاجها بحجة عدم توافر رعاية مركزة

قال مرزوق عبد المعنم عبد الحافظ 26 سنة فلاح، مقيم بقرية كوم أبو خلاد، إن والدته السيدة حميدة صابر عطوة التى توفيت داخل قسم شرطة ناصر، أثناء حضورها برفقة نجلها لتحرير محضر ضد المستشفى الذى رفض استقبالها، إنه تم تحويلها من مستشفى بنى سويف العام إلى مستشفى ناصر المركزى لعدم وجود عناية مركزة بالمستشفى العام.

وأضاف مرزوق فى تصريحات له، أنه عندما وصل بوالدته إلى مستشفى ناصر المركزى فوجئ بأن المستشفى يرفض استقبالها بحجة عدم توافر أسرة بقسم العناية المركزة.

وقال مرزوق "أخذت أمى وطلعت بيها على مركز شرطة ناصر لتحرير واقعة رفض المستشفى لاستقبال أمى، وفى الوقت اللى أنا بحرر المحضر جه قريبى اللى كان معايا وقالى أمك ماتت".

من جانبها قالت محاسن محمود زوجة مرزوق عبدالمنعم، إن والدة زوجها شعرت بألم مرة واحدة، ولم أكن أتوقع أنها ستخرج من المنزل ولن تعد مرة أخرى.

وكانت قيادات مركز شرطة ناصر فوجئوا بدخول مرزوق عبدالمعنم عبدالحافظ، 26 سنة، فلاح، مقيم بقرية كوم أبوخلاد، على رئيس مباحث مركز ناصر، المقدم محمد الخولى رئيس المباحث، برفقة والدته، ويطلب تحرير محضر برفض دكتور العناية المركزة ومدير مستشفى ناصر المركزى، دخول والدته حميدة صابر عطوة، 57 سنة، المستشفى لإنقاذها من أزمة صدرية حادة أصابتها.

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