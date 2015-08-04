بالصور.. زحام فى اليوم الأول من تنسيق المرحلة الثانية بجامعة الإسكندرية

شهدت المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة بجامعة الإسكندرية، زحاما شديدا بمراكز ووحدات الحاسب الآلى بالكليات والمدينة الجامعية، خاصة فى الساعات الأولى من بداية التنسيق.

وقال محمد عليان مدير التنسيق بجامعة الإسكندرية، إن اليوم الأول من المرحلة الأولى للتنسيق شهد زحاما منذ الساعات الأولى من اليوم وإقبالا كبيرا من الطلاب بوحدات ومراكز الحاسب الآلى الثمانية التى خصصتها جامعة الإسكندرية .

وأضاف فى تصريحات له، أن الشكاوى التى جاءت فى اليوم الأول من الطلاب هو مطالبتهم بفتح امتحانات القدرات مرة أخرى لطلاب المرحلة الثانية، كما واجه طلاب المرحلة الأدبية مشاكل بعدم وجود كليات متاحة لهم إلا فى كليات الانتساب الموجه، مشيرًا إلى أن موظفى وحدة الحاسب الآلى يقومون بمساعدة الطلاب لكى يختاروا الكليات الأنسب لهم والمتاحة بالنسبة لمجموعهم الكلى.

وأضافت رانيا محمد جابر مسئول وحدة الحاسب الآلى بالمدينة الجامعية بسموحة، أنه منذ بداية الساعات الأولى من المرحلة الأولى من التنسيق شهد إقبالا شديدا من الطلاب لملء الرغبات ولم يشهد المركز أى مشاكل منذ بداية اليوم .



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