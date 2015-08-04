مهرجانات شعبية أمام معبد أبوسمبل جنوب أسوان بمناسبة افتتاح قناة السويس

شهدت مدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان اليوم، احتفالية شعبية بمناسبة قرب افتتاح قناة السويس الجديدة.

وتضمنت الاحتفالات تنظيم مهرجان وديفيليه شعبى أمام معبد أبوسمبل، وحمل المشاركون العديد من صور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ولافتات مكتوب عليها "مصر بتفرح"، وشارك فى المهرجان أيضًا بعض السائحين الأجانب الذين تصادف وجودهم اليوم لزيارة معبد أبوسمبل من مختلف الجنسيات العالمية.

وقال حسين مختار، مدير مركز إعلام أبوسمبل بالهيئة العامة للاستعلامات، وأحد منسقى الاحتفالية الشعبية، إن المهرجان بدأ بعزف السلام الجمهورى وأعقبه تقديم فقرات راقصة من فرق الفنون الشعبية وعرض فيلم تسجيلى لمراحل تنفيذ القناة الجديدة.

وأضاف مختار، فى تصريحات له، أن الأهالى قاموا برفع لافتات التهانى للسيد رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان وللشعب المصرى بأكمله، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض فيلم تسجيلى عن قناة السويس الجديدة فى ميدان وسط مدينة أبوسمبل مساء اليوم عبر شاشات العرض والمردود الاقتصادى لإنشاء القناة الجديدة.



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