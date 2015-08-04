بالفيديو..مدير مشروع التكريك:قناة السويس الجديدة ستضع مصر فى مكانها الصحيح

قال المهندس وجدى زكى جرس المدير التنفيذى لمشروع التكريك فى قناة السويس الجديدة، إن هذا المشروع سوف يضع مصر فى مكانها الصحيح.



>وأضاف وجدى زكى فى تصريحات له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان يتابع لحظة بلحظة عمليات التكريك ويطمئن بنفسه يوميا من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عن تقدم العمل ومراحل تنفيذ عمليات التكريك مع التحالفات المختلفة وكراكات هيئة قناة السويس.

وتابع: "ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وانتهينا من المشروع قبل موعده بعدة أيام، وأصبحت القناة تستقبل الآن أكبر السفن ذات الغاطس الكبير.



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