بالصور.. وضع جدارية بميدان المؤسسة احتفالا بقناة السويس الجديدة

انتهت محافظة القليوبية من تركيب أكبر جداريات للاحتفال بقناة السويس الجديدة، فى ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، باعتباره أحد أهم المشروعات المرورية التى تم إنجازها فى زمن قياسى وبأقل التكاليف.

يذكر أنه تم تركيب جدارية أخرى على طريق الإسماعيلية بمدينة العبور بجانب عرض بانوراما على طول الطريق عن ملحمة قناة السويس بما يتيح للمشاركين والوفود المتجهة للمشاركة فى افتتاح القناة الجديدة التعرف بشكل كامل على الإنجاز المصرى، فضلاً عن تركيب جدارية ثالثة فى بنها على كورنيش النيل.



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