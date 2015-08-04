إصابة 13 شخصًا بحالة تسمم عقب تناولهم "بسكويت منزلى" فاسدًا بسوهاج

استقبل مستشفى دار السلام المركزى بسوهاج، 13 شخصًا على دفعتين مصابين بحالة إعياء شديد وقيء مستمر عقب تناولهم وجبة غذائية منزلية بسكويت فاسدًا.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج ، تلقى بلاغًا من مركز شرطة دار السلام يفيد بوصول 5 أشخاص فى حالة إعياء ووصل بعدهم 8 أشخاص ظهرت عليهم نفس الأعراض.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق والرائد مصطفى التهامى رئيس مباحث المركز، بوصول سرية خليفة الأسيوطى 27 عامًا ربة منزل وحياة شعبان محمد 40 عامًا ربة منزل وناهد شعبان محمد 35 عامًا ربة منزل وموسى عطا عبد الرحيم 30 عامًا، وأية حارس شعبان 17 عامًا طالبة وجميعهم يقيمون بناحية أولاد يحيى المشايخ - دائرة المركز مصابات، بحالة إعياء شديد وآلام بالمعدة وقىء مستمر وتم حجزهم بالمستشفى تحت الملاحظة.

وفى وقت لاحق تبلغ للمركز من المستشفي المركزى بوصول شنهورة خليفة الأسيوطى 25 عاما ربة منزل والطفلة منة رمضان الأسيوطي 5 سنوات، والطفل طارق أدهم البدرى 5 سنوات الطفلة منة حارس شعبان 7 سنوات تلميذة، والطفلة دينا الأسيوطى أحمد 6 سنوات، والطفل إسلام الأسيوطى أحمد 6 سنوات، والطفلة نورهان محمود الأسيوطى 6 سنوات، والطفل عبادة طارق محمد 5 سنوات يقيمون ذات الناحية ينتمون لذات العائلة مصابين بحالة إعياء شديد وآلام بالمعدة وقيء مستمر وتم حجزهم بالمستشفى تحت الملاحظة، وبالفحص وسؤال المصابين عن سبب إصابتهم أفادوا بتناولهم بسكويت مصنع بالمنزل ونفوا الشبهة الجنائية، حيث كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر عن ذلك محضر ملحق بالمحضر الأصلى وجار العرض على النيابة العامة.