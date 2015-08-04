سقوط تشكيل عصابى تخصص فى خطف الهواتف المحمولة والحقائب بطنطا

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية من ضبط تشكيل عصابى مكون 3عاطلين مقيمين بمنطقة القرشى ثان طنطا تخصصوا فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين، أثناء سيرهم بالطريق العام، وسرقة الحقائب من السيارات، وعثر بحوزة المتهمين على فرد خرطوش و2787دولار و6 آلاف جنيه مصرى و5 هواتف محمول مبلغ بسرقتها.

كانت معلومات قد وردت للرائد أحمد الهرميل رئيس مباحث قسم ثان طنطا هانى .ص. ع 23سنة عاطل والمطلوب ضبطه فى القضية رقم 10651 جنايات قسم ثان طنطا،محمد. ا. م 25سنة عاطل، بلال .س. ع 21 سنة عاطل مقيمين بمنطقة القرشى ثان طنطا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم بزعامة الأول تخصص فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم بالطريق العام وسرقة حقائب من السيارات أثناء وقوفها بالطريق العام.

وبإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح سعد مدير أمن الغربية، قرر تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين قاده اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية والعميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية ضم المقدم وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا وضباط وحدة مباحث قسم ثان طنطا، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم فرد خرطوش واعترفوا بارتكاب 10وقائع سرقات.

وأرشد المتهمين عن مكان إخفاء المسروقات، وتم ضبط 2787 دولار و6 آلاف جنيه مصري و5 هواتف محمول مبلغ بسرقتها، وتحرر المحضر 17665 جنايات قسم ثان طنطا وتولت النيابة العامة التي تولت التحقيق.