مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف

لقى شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، وأصيب 3 آخرين فى مشاجرة بسبب الأطفال بين عائلتى أبو جمعة والجمسى بمدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف إخطارًا من العميد أيمن عبد الكريم مأمور مركز شرطة ناصر يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتى أبو جمعة والجمسى بالأسلحة النارية بسبب لعب الأطفال، مما أسفر عن مصرع "أحمد.ع.أ" 29 سنة من العائلة الثانية وإصابة ثلاثة آخرين.

انتقلت قوات الشرطة بقيادة المقدم محمد الخولى رئيس مباحث مركز شرطة ناصر إلى محل الواقعة وفرض كردون أمنى حول منازل العائلتين وضبط 7 من الطرفين.

وتبين أن سبب المشاجرة بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة تطورت إلى اشتباكات بين الطرفين استخدم فيها العصى والشوم والأسلحة النارية.