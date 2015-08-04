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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر بالواحات البحرية

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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر بالواحات البحرية القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر بالواحات البحرية
ألقى ضباط مباحث قسم الواحات البحرية القبض على 3 عاطلين بعد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى للسرقة بالمنطقة.

تلقى قسم شرطة الواحات البحرية بلاغا من رمزى محمد حسن، 70 سنة، مالك سوبر ماركت، بكسر قفل المحل الخاص به وسرقة مبلغ 10 آلاف و300 جنيه من داخل المحل.

وبتقنين الإجراءات، نجحت قوات المباحث بإشراف العميد رجب غراب، مفتش المباحث، فى القبض على "عبد الله.م"، وشهرته "عبد الله حويل"، 18 سنة، عاطل، و"علاء.ح"، 21 سنة، عاطل، و"أحمد.م"، 19 سنة، عاطل، وبحوزتهم المبلغ المالى.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365