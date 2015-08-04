الزمالك: التجديد لفيريرا؟ يتبقى فقط الاتفاق على قائمة اللاعبين الجدد والراحلين

قال رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة الزمالك إن التفاصيل الأخيرة هي التي تفصل ناديه عن تجديد التعاقد مع جوزفالدو فيريرا، لكن يبقى الخلاف على أمور فنية.

الزمالك تسلم رسميا درع الدوري يوم الاثنين ليتوج بطلا لموسم ٢٠١٤/٢٠١٥، وبات تحديد مصير فيريرا هو الشغل الشاغل للجمهور الأبيض.

وقال أبو رجيلة لإذاعة "الشباب والرياضة" خلال مراسم التتويج: "يمكنك القول إننا عبرنا حتى المرحلة الأخيرة في المفاوضات، تبقى فقط أمور فنية".

وأضاف "الأمور المادية لا تمثل أي خلاف بيننا وبين فيريرا، الرجل له تفكير مختلف عن مجلس الإدارة حول بعض اللاعبين سواء الباقين أو الراحلين أو القادمين".

وفسر أبو رجيلة الخلاف بأن المدرب البرتغالي يرفض رحيل لاعبين معينين حتى إن كان مستواهم ليس رائعا، لأنه ينظر لما وصلوا إليه بعد موسم كامل، ويقيس الأمر من جوانب معنوية ونفسية وأخلاقية، وليس بشكل عاطفي كالمصريين ومنهم مجلس الإدارة.

وأوضح "لاعب ليس مهاريا لكنه وصل لـ٦٠٪ من مستواه، يفضله فيريرا عن لاعب صاحب مستوى عال لكنه سيبدأ معه من الصفر. وهكذا".

وطمأن أبو رجيلة الجمهور باقتراب حسم كل الأمور مع فيريرا خاصة في وجود وكيله في القاهرة وعقد عدة اجتماعات مع الإدارة.