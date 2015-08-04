عضو مجلس الزمالك: ' سلم لنا على الصفقات؟ الله يسلمكم '

سخر شريف منير حسن عضو مجلس إدارة الزمالك من التوقعات التي استهترت بصفقات الفريق قبل بداية الموسم، لكنها حسمت الدوري في النهاية.

وقال حسن في تصريحات لإذاعة "الشباب والرياضة" خلال تتويج الزمالك بطلا للدوري لموسم ٢٠١٤/٢٠١٥: "الدوري ذهب لمن يستحقه، تعبنا كثيرا وتحملنا المسؤولية فحصدنا البطولة".

وأضاف "قالوا لنا (سلموا لنا على الصفقات)، والآن نقول لهم (الله يسلمكم، إيه رأيكم؟)"

وكان الزمالك قد أبرم نحو ١٨ صفقة قبل بداية الموسم، وقابلها جمهور الأهلي بسخرية "سلم لنا على الصفقات".

وأتبع عضو مجلس الإدارة الشاب "لسنا قلقين من صفقات المنافس (الأهلي)، لأننا أيضا أبرمنا صفقات مهمة لكننا نضم اللاعبين الذين نحتاجهم".

وطالب شريف حسن جمهور الأبيض بالصبر، واعدا إياهم بمواصلة الانتصارات والتتويجات.