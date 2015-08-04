' أصعب ثلاث محطات في مشوار الزمالك للتتويج بالدوري '

بعدما توج الزمالك بلقب الدوري الممتاز لأول مرة منذ عام ٢٠٠٤، ماهي أصعب المحطات في مشوار الفريق الأبيض؟ رحاب أبو رجيلة عضو مجلس الإدارة يجيب.

وقال أبو رجيلة في تصريحات لإذاعة "الشباب والرياضة" خلال مراسم التتويج: "الدوري كان صعبًا وطويلًا ومرهقًا. المحطات الصعبة كانت كثيرة".

حادثة الدفاع الجوي

وأوضح أبو رجيلة "حادثة الدفاع الجوي هي الأصعب، نهدي هذه البطولة لعشرين شهيد من جمهورنا نعلم أنهم بإذن الله في مكان أفضل سيمن الله عليهم بالفرحة في الجنة. هذا الجمهور هو الأوفى على الكرة الأرضية".

وكان ٢٠ مشجع من جمهور الزمالك قد سقطوا في أحداث تدافع واختناقات بعد قنابل غاز من الشرطة قبل مباراة الأبيض مع إنبي في الثامن من فبراير الماضي.

هروب باتشيكو

وواصل أبو رجيلة "محطة هروب باتشيكو كان من شأنها أن تعطل مسيرة الفريق، لكن نجحنا في عبورها بنجاح"

وكان جيمي باتشيكو المدرب البرتغالي الذي خلف حسام حسن في قيادة الزمالك قد ترك الفريق ليتعاقد مع الشباب السعودي مطلع يناير الفائت، فتولى محمد صلاح الإدارة الفنية مؤقتا قبل قدوم جوزفالدو فيريرا.

الخسارة من الأهلي

وأتم أبو رجيلة في تصريحاته عبر أثير الراديو "الخسارة من الأهلي كانت من الممكن أن تؤثر على الفريق معنويا. كانت محطة صعبة".

وكان الزمالك يحتاج للتعادل فقط مع الأهلي ليحسم اللقب في مباراة القمة قبل جولتين من النهاية، لكن الفريق الأبيض خسر من وصيفه بهدفين دون مقابل، فتأجل الحسم للمباراة التالية.

يذكر أن الزمالك تسلم يوم الاثنين درع الدوري رقم ١٢ في تاريخ النادي الأبيض.