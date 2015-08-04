ماذا قال محمد حمدي زكي في تحقيقات اتحاد الكرة

كشف محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن أقوال محمد حمدي زكي مهاجم الأهلي الجديد في التحقيق معه بشأن شكوى ناديه القديم الاتحاد السكندري.

وأوضح الشامي أن اللاعب في البداية رفض الخضوع للتحقيقات، مضيفًا في تصريحات لإذاعة "الشباب والرياضة": "هددت بإيقافه إذا لم يحضر، قبل أن يتواجد في مقر الاتحاد بصحبة المستشار القانوني للأهلي".

وأضاف "اللاعب ذكر في أقواله أن إدارة نادي الاتحاد طلبت منه التوقيع على عقد جديد بعد سنتين من عقده الساري".

وتابع "لم يتردد محمد حمدي زكي، ولكنه لم يتسلم العقد بداعي ضياعه، قبل أن يوقع على عقود ثانية، وقال أيضًا إن مسئولي الاتحاد السكندري أبلغوه أن العقود ضاعت مجددًا".

وواصل الشامي "لا يوجد سوى عقد اللاعب القديم الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري".

وأتم "ما نقوم به الآن هو حصر لبعض الأموال التي حصل عليها اللاعب على سبيل الترضية من نادي الاتحاد".