اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول.. موقف الأهلي والزمالك في أزمة الشيخ

لايزال الزمالك متمسكا بحصوله على توقيع أحمد الشيخ نجم مصر للمقاصة الذي اقترب من الأهلي، فمن صاحب الموقف الأقوى في الأزمة؟ اتحاد الكرة يجيب لـFilGoal.com.

الزمالك في البداية قدم عقودا لاتحاد الكرة ليثبت فيها صحة موقفه بالتوقيع مع اللاعب، في الوقت الذي أعلن فيه الأهلي عن توصله لاتفاق مع المقاصة بضم الشيخ.

ليخرج محمد عبد السلام رئيس المقاصة مصرحا بأن العقد الذي وقعه لاعب الفريق أحمد الشيخ مع الزمالك في وقت سابق ليس متكامل الأركان ولا يعتد به.

قدم الزمالك عقدا ثانيا يتضمن اتفاقا ثلاثيا بينه وبين المقاصة وشركة برزنتيشن راعي الناديين. الاتفاق كان ينص على أن تدفع شركة برزنتيشن 15 مليون جنيه للمقاصة من مستحقات الزمالك لديها، مقابل انتقال الثلاثي الشيخ ووائل فراج وباسم عبد العزيز إلى البيت الأبيض.

من صاحب الموقف الأقوى في الأزمة؟ سؤال وجهه FilGoal.com لمحمود الشامي رئيس لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم.

موقف الزمالك

يقول الشامي لـFilGoal.com: "الزمالك قدم عقدا ثلاثيا بينه وبين المقاصة وشركة برزنتيشن، بخصوص ضم الثلاثي الشيخ ووائل فراج وباسم عبد العزيز".

وتابع "ولكن الزمالك لم يحصل على الاستغناء الخاص بالشيخ من المقاصة لأن العقد لم يتم تفعيله، وبالتالي لا يمكن قيد اللاعب في قائمته".

وأكمل "قدم الزمالك أيضا صورة من شيك يفيد بأن الشيخ حصل على أموال ضمن الاتفاق".

وأردف الشامي "الزمالك لم يقدم حتى شكوى ضد الشيخ، ولكنه يريد حفظ حقوقه في اللاعب في حال توقيعه للأهلي".

موقف الأهلي

وماذا عن موقف الأهلي إذا أعلن رسميا ضم الشيخ؟

يجيب الشامي "الأهلي حتى الآن لم يقدم لاتحاد الكرة الأوراق التي تثبت تعاقده مع الشيخ".

وتابع "سيكون للأهلي الحق في قيد الشيخ، في حال إرسال الاستغناء الخاص به".

وأكمل متما "وقتها سيكون من حق الزمالك أيضا شكوى اللاعب، وسيدرس اتحاد الكرة ملابسات القضية".