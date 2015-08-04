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التعليم :62 ألف و883 طالباً بالثانوية العامة يتظلمون علي 168 ألف و506ورقة إجابة‎

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التعليم :62 ألف و883 طالباً بالثانوية العامة يتظلمون علي 168 ألف و506ورقة إجابة‎ التعليم :62 ألف و883 طالباً بالثانوية العامة يتظلمون علي 168 ألف و506ورقة إجابة‎

الدكتور محب الرافعي وزير التعليم

أكد محمد سعد رئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوى ورئيس عام امتحان الثانوية العامة أن لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية مازالت تستقبل تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2014/2015 وفقًا للإجراءات التي تم إعلانها.

وقال سعد ،بأن حصيلة عدد الطلاب المتقدمين للاطلاع على أوراق إجاباتهم للتظلمات قد وصل إلى 62 ألف و883 طالب وطالبة ، وأن عدد كراسات الإجابة للمواد المتظلم منها قد وصل إلي 168 ألف و506ورقة إجابة ،مشيراً إلي أن مادة اللغة العربية نظام حديث تتصدر المواد المتظلم من نتائجها وأما عن أقل المواد في نسبة التظلم فهى مادة علم النفس للنظام الحديث

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