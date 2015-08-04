3 فوائد مذهلة للكانتالوب.. أبرزها محاربة السرطان

1- الكانتالوب يحارب سرطان الرئة وسرطان الفم

2- الكانتالوب هام لصحة العينين

3- الكانتالوب يحتوى على فيتامينات هامة للجسم

الكانتالوب فاكهة الصيف الخضراء اللذيذة التى تتميز بشكلها المتميز وطعمها الرائع، كما أنها تحتوى على العديد من الفوائد المذهلة، التى تجعلها على رأس فواكه الصيف. ووفقًا لموقع "whatthafact"، فإن الكانتالوب له فوائد عديدة ومثيرة للغاية وتشمل:>يحتوى الكانتالوب على كمية كبيرة من فيتامين (أ) أحد أفضل مضادات الأكسدة الطبيعية لجسم الإنسان، لذا فهو يحارب سرطان الرئة وسرطان الفم ويجعل الجسم خاليًا من المرض.>هذه الفاكهة تحتوى على كمية كبيرة من فيتامين A، وهو أمر ضرورى لحماية الغشاء المخاطى للعين و الجلد، ونظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة، فإنه يحافظ على صحة العين ويحمى من التهابات العين ويمنح العين البصر الجيد. كما أنه يحمى من مشاكل العين الناتجة عن الشيخوخة.>الفوائد الغذائية للكانتالوب هى كثيرة، حيث إنه مصدر ممتاز لفيتامين A، والثمرة الواحدة تحتوى على نصف ما يحتاجه الجسم على أساسه ياليومى من فيتامين A، وفيتامين C.

كما أنه يحتوى على الفيتامينات الأخرى مثل فيتامين B1، B2، B3، B5، B6، B9، E، K، والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك.

بالإضافة إلى ذلك فإنه يحتوى على العناصر الغذائية الحيوية الأخرى مثل البروتين، والدهون، والألياف الغذائية والسكريات والكربوهيدرات والماء.