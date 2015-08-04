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قنوات ONTV في « قلب الحدث» لافتتاح قناة السويس الجديدة

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تخصص قنوات ONTV جميع شاشتها وبرامجها لعرض أهم حدث في والمنطقة بأكملها وهو “افتتاح قناة السويس الجديدة”.

وأطلقت قنوات ONTV تغطيتها للاحتفالية الوطنية بقناة السويس الجديدة وذلك حتى انتهاء الاحتفالات.

وسجلت القناة مع عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين، الذين وجهوا كلمة من خلال شاشة ONTV للتهنئة بالإنجاز الوطني الجديد و أبرزهم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وقداسة البابا تواضروس الثاني، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى عدد من السفراء العرب، كالسفير التونسي “محمود الخميري”، والسفيرالليبي “محمد فايز جبريل”، والسفير اللبناني “خالد زيادة”، والفلسطيني “جمال الشوبكي”، حيث وجهوا تهنئتهم للشعب والقيادة السياسية المصرية .

وذلك بالإضافة للظهور المتميز من محافظة الإسماعيلية وبث لقطات حصرية ليخت المحروسة لحظة دخوله منطقة الاحتفال، ومنصات الاحتفاليات ورصد لاحتفالات المواطنيين.

وتواجدت  ONTV  أيضا في باقي محافظات القناة في السويس وبورسعيد بخلاف تواجدها في باقي المحافظات لرصد احتفالات مصر بالقناة الجديدة الرسمية منها والشعبية.

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