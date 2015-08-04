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مشاركة فرق قصور الثقافة في احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة

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مشاركة فرق قصور الثقافة في احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة مشاركة فرق قصور الثقافة في احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة

قناة السويس الجديدة

قامت الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد إبراهيم-  تحت رعاية عبد الواحد النبوي وزير الثقافة، والكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة- باختيار الفرق المشاركة فى افتتاح قناة السويس الجديدة.

وهي فرق تمثل محافظات ، والفنون الاستعراضية التى تقدمها هذه الفرق، تمثل التراث الشعبي الممثل لمصر، ليشعر كل مصري أنه مشارك فى هذا الحدث التاريخي.

وتشارك فيه الهيئة من خلال فرق الفنون الشعبية، وهى فرق التنورة التراثية والإسماعيلية والعريش والفيوم، والحرية وسوهاج وبني سويف، والشرقية والوادي الجديد والمنيا، ومطروح وتوشكي.

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