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سكرتير محافظة الأقصر يتفقد القرى الأكثر احتياجًا بإسنا

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سكرتير محافظة الأقصر يتفقد القرى الأكثر احتياجًا بإسنا سكرتير محافظة الأقصر يتفقد القرى الأكثر احتياجًا بإسنا

 

عادل مهران سكرتير عام محافظة الأقصر

تفقد اللواء عادل مهران، سكرتير عام محافظة الأقصر، القري الأكثر احتياجًا، بمركز إسنا جنوب المحافظة، برفقة محمد سيد سيلمان رئيس مركز ومدينة إسنا، والعميد أحمد طارق مدير المتابعة الميدانية.

عقد مهران علي هامش زيارته لإسنا اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القري، وشدد علي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تقييم أداء رؤساء القري والانجازات التي سيحققها ورفع تقارير بها للقيادات العليا.

وطالب مهران من كل رئيس قرية حالى بعمل تقرير شامل للقرية يضمن متطلباتها واحتياجاتها وأبرز المشاكل والأزمات التي تعاني منها بغرض وضع الحلول المناسبة لها.

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