بالصور.. الحالمون بكرسى البرلمان بالمحافظات يستغلون افتتاح القناة فى الدعاية.. انتشار كثيف للافتات بالإسماعيلية.. فى الإسكندرية والمنيا والسويس يلصقون صورهم بالمجرى الملاحى.. واختفاء الظاهرة ببورسعيد

وجد المرشحون لانتخابات مجلس النواب القادم ضالتهم فى التواصل من جديد مع الشارع والعودة للتقرب إلى قلوب المواطنين بعد التغيب غير المبرر لكثير من المرشحين عقب إعلان تأجيل موعد الانتخابات.



> وجاء حدث افتتاح قناة السويس ليجد فيه المرشحون ممن كانوا ابتعدوا عن الساحة أو المستمرين فى الشارع الحل للعودة من جديد من خلال البنرات واللافتات العملاقة التى تم تعليقها من كثير من المرشحين لتهنئة المصريين والدولة بافتتاح قناة السويس الجديدة. وامتلأت شوارع محافظة المنيا بكثير من لافتات التهنئة بمشروع القناة كان أبرزها للمرشحين سواء المستقلين أو على قوائم الأحزاب، والتى فضلت تقديم التهنئة باسم الحزب نيابة عن المرشحين.. كما امتلأت الشوارع أيضا بالأعلام.

مرشحو الإسكندرية المحتملون يروجون باللافتات

صورهم مع صور القناة

استغلال القناة

>شهدت محافظة الإسكندرية، قيام عدد من مرشحى البرلمان القادم بتعليق لافتات تهنئة للشعب ويستغلون حفل افتتاح قناة السويس الجديدة للترويج لأنفسهم فى المعركة الانتخابية.>وقام سمير النيلى مرشح مستقل عن دائرة كرموز، وهو رئيس إدارة غرب التعليمية بتعليق لافتة على إحدى المدارس تحمل صورته وتشير إلى حفل افتتاح قناة السويس. كما قام محمد أبو خطوة مرشح دائرة سيدى جابر بتعليق لافتات مماثلة بعدد من الشوارع الرئيسية وميادين الدائرة.>من جهة أخرى قامت مؤسسة "حارتنا المصرية" لتنمية المجتمع التى يترأسها إيهاب زكريا، والمرشح على قائمة "فى حب مصر "، وعضو اللجنة الرباعية لرئاسة حزب المصريين الأحرار، بتعليق لافتات فى شوارع الإسكندرية الرئيسية، تحمل اسمه وتستغل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وقال إيهاب زكريا فى بيان صادرعن المؤسسة، إن تعليق اللافتات جاء إيمانًا بما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى من مشروعات تنموية للبلاد، وبضرورة مشاركتنا فى تنمية مصر والمشاركة فى المشروع القومى الكبير، ولذلك قامت المؤسسة بعمل 1500 لافتة عليها أعلام مصر وأعلام قناة السويس، وذلك فى شتى أنحاء المحافظة وخصوصاً طريق الكورنيش والميادين العامة.

وأكد إيهاب زكريا أن رجال الأعمال بالإسكندرية يجب أن يشاركوا فى الاحتفالية عن طريق إقامة العديد من الحفلات فى شتى أنحاء المحافظة، وعدم تجاهل أماكن محدودى الدخل والعشوائيات، لإدخال البهجة والسرور إليهم، بالإضافة إلى أنه قام بتنظيم عدة رحلات لقناة السويس للشباب خلال الأشهر القليلة الماضية، وقام بإصدار كتاب عن مشروع القناة لتوعية وشرح أهمية المشروع الكبير، وتم توزيعه مجاناً للمواطنين.



>

حى وسط أكثر الأحياء فى انتشار اللافتات المستغلة للقناة

رئيس الحى: الشارع ملك الجميع

> من جانبها، قالت المهندسة سعاد حلمى رئيس حى وسط، فى تصريحات لها، إن الحى من أكثر الأحياء التى يتعرض لتلك الظاهرة، بسبب موقعة الحيوى وسط الإسكندرية، ولذلك يشن الحى حملات مكثفة ودورية لإزالة كافة الإعلانات واللافتات القماشية المخالفة للقضاء على هذه الظاهرة حفاظًا على المظهر الحضارى للشارع السكندرى.> وقالت "الشارع ملك الناس جميعا ولابد من أن يحترم"، مشيرة إلى أن الحى يسمح بتعليق لافتات فى إطار ما يسمح به القانون، وبعد سداد الرسوم المستحقة وفى المكان الشكل الذى يحدده الحى". وأكدت أن من يخالف ذلك يتم رفع اللافتة الخاصة به فورا حفاظا على الشكل الحضارى للإسكندرية.

مرشحو السويس المحتملون على خط سير أسلافهم

>حرص عدد كبير من المرشحين المحتملين لمجلس النواب بالسويس باستغلال قرب افتتاح القناة الجديدة بتعليق لافتات بجميع ميادين وأحياء المحافظة تحمل أسماءهم وصورهم كنوع من الدعاية غير المباشرة لهم.

ومن أبرز الذين علقوا لافتات بأعداد كبيرة محمد عبد الفتاح محاسب بالبنك الأهلى، وسبق وتقدم للترشح فى انتخابات 2011، كما علق لافتات كبيرة تحمل على مصر مجدى عثمان القيادى السابق بحزب الوطن السلفى، والذى سبق وخاض انتخابات البرلمان الأخيرة، كما حرص ممدوح خاطر القيادى بحزب المؤتمر ومرشح الحزب فى الانتخابات القادمة بتعليق لافتات بتهنئة المواطنين بالقناة الجديدة. وفى ذات السياق أعلن مرشحو حزب التجمع والوفد والناصرى وعدد من الحركات السياسية بانتخابات مجلس النواب القادم أنهم يرفضون استغلال هذه المناسبة الوطنية لمشروع ضخم تم بناؤه فى أقل من عام ليكون إنجازا عالميا فى أى أعمال دعاية انتخابية لا تليق بهذا الشأن.

لافتات الاستغلال تختفى من بورسعيد

>رصدت كاميرا "اليوم السابع اختفاء دعاية مرشحى البرلمان ببورسعيد، بسبب احتفال افتتاح قناة السويس الجديدة، الذى اعتبره كل مواطن مصرى أنه حدث تاريخى وعالمى، لا يضاهيه حدث آخر، فالكل يشارك بوجدانه وحبه وانتمائه، بكل ما يملك، للاحتفاء بطريقته الخاصة، فمنهم من رفع أعلام مصر بنهر الطريق، وآخرين على شرفات المنازل، ولافتات الترحيب بالرئيس السيسى، وصورا بالميادين والشوارع، للمشاركة الفعالة بالاحتفالات التى من شأنها رفع قيمة مصر فى أنظار العالم، لترى تعلق المصريين بالاحتفال التاريخى بالقناة الجديدة، وهناك من يقوم بتشغيل الأغانى الوطنية التى تزيد من المشاعر وحب الانتماء لمصر المحروسة.

كما تزينت المصالح الحكومية والمادين الشهيرة، كميدان الشهداء لذى زين بالأنوار على الأشجار، ولافتات قناة السويس التى تغطى محيط الميدان، الذى يتجمل للمشاركة فى الاحتفال الشعبى والتاريخى والعالمى، الذى يلفت كل الأنظار من دول العالم، لتشهد عظمة المصريين أبناء الفراعنة.



>

مرشحو الإسماعيلية الأكثر استغلالاً لافتتاح القناة فى الدعاية

لافتات المرشحين

>بعد الإعلان على بدء ماراثون انتخابات البرلمان بعد افتتاح قناة السويس مباشرة بدأ عدد كبير من المرشحين للبرلمان القادم استخدام افتتاح مشروع قناة السويس فى الدعاية لهم قبل بدء الانتخابات وهى دعاية ناجحة تماما وغير مكلفة، ووجدت صدى كبيرا لدى المواطنين وخاصة مع تصاعد حرب الإرهاب والإخوان حول عدم جدوى القناة الجديدة وهذه الأقاويل زادت من التفاف المواطن العادى، وخاصة فى الإسماعيلية موقع حدث قناة السويس الجديدة على المشروع.>وقبل ساعات من افتتاح القناة الجديدة امتلأت شوارع الإسماعيلية وميادينها بلافتات التهنئة للشعب المصرى، ونجاح الإرادة المصرية لإنجاز هذا المشروع القومى وكان من الطبيعى أن يقوم المرشحون المحتملون للبرلمان القادم باستخدام افتتاح القناة فى الدعاية لهم بشكل غير مباشر فهم يشاركون الشعب المصرى، وشعب الإسماعيلية فرحتهم ويؤيدون القيادة السياسية لنجاح المشروع.

ومن أكثر لافتات التأييد التى شهدتها شوارع الإسماعيلية للمرشح البرلمانى المحتمل الدكتور عبد المالك التوادرى، وقدم التوادرى أكثر من بان راو لافتة أهمها لافتة بالصور للرئيس السيسى وللفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والصورتين بحجم كبير وصورة صغيرة له، وفى الخلفية لوجو القناة الجديدة وتحية للقيادة المصرية بنجاح المشروع وللشعب المصرى بقناة السويس الجديدة.

عبد المالك التوادرى

>ولافتة أخرى شارك فيها عدد كبير من المرشحين وقيادات شعبية ورجال أعمال منهم عبد المالك التوادرى وهو مرشح محتمل كما سبق الإشارة والمحاسب رفعت رشدى والحاج على الأصيل صاحب مطاحن الأصيل فى الإسماعيلية وخالد الجدوى مرشح محتمل ورأفت عطالله رجل أعمال ومرشح وجلال أبوالطاهر ومصطفى العدوى ومحمود عبدالرؤوف وعبدالعاطى سيد والدكتور جودة عبادى ومحمد الزملوط ورضا حلمى هذا حسب ترتيب الصور فى اللافتة أو الإعلان، كما شملت اللافتة صورة للرئيس السيسى وبجواره الفريق مميش وهى الصورة التى التقطت فى أول زيارة للرئيس لقناة السويس وصورة للواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصاحب إنجاز حفر 35 كم فى أقل من شهرين وصور لقناة السويس واللوجو وتهنئة للشعب المصرى ( مبروك لمصر .. من نصر لنصر قناة السويس الجديدة إرادة شعب وإصرار زعيم).



>

سمية صفوت

>أيضا دخلت الماراثون السيدة سمية صفوت سيدة الأعمال المعروفة والتى تتحرك بشكل مكثف وسط الجماهير والبسطاء فى القرى وتتخذ من مشروع قناة السويس الجديدة بداية لحوراها مع المواطنين حول أهمية هذا المشروع ومن الدعاية غير المباشرة التى نظمتها سمية صفوت بوستر القناة الجديدة من أم الدنيا لكل الدنيا تحقق الحلم بعظمة وإرادة المصريين هنقدر البوستر صادر عن جمعية أمل الإسماعيلية، والتى ترأس مجلس إدارتها السيدة سمية صفوت وتوقيعها تحت اسم الجمعية ولم تستخدم صورا ولا حتى صورتها الشخصية وفضلت أن تكون الكلمات القليلة هى التى تعبر عن الفرحة والتهنئة>جمعيات وكيانات أهلية.



>ليس فقط المرشحون ولكن هناك جمعيات وكيانات أهلية وأحزاب تقوم بالدعاية لها عن طريق حفل الافتتاح ومنها على سبيل المثال جمعية بيت العيلة قامت بنشر بوستر كبير عليه اسم بيت العيلة وقناة السويس الجديدة ولا توجد أسماء أخرى وهى دعاية لبيت العائلة والذى سوف يشارك فى الانتخابات ربما بمرشح أو بمساندة أحد المرشحين لم يتم الإعلان عنه والإعلان عن الكيان بالكامل يخدم فكرة الدعاية الانتخابية القادمة.



>