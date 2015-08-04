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بالصور.. حفل توقيع عقد أعمال التكريك بميناء دمياط

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شهد ميناء دمياط اليوم، الثلاثاء، حفل توقيع عقد تكريك غاطس الميناء مع شركة التمساح لبناء السفن، حيث وقع رئيس الهيئة اللواء بحرى أيمن صالح مع المهندس عبد الرزاق المفتى، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح، عقد التكريك، والذى يهدف إلى الوصول لعمق 16 مترًا ليسمح للسفن ذات الغاطس بالدخول للميناء.

اليوم السابع -8 -2015

ويأتى المشروع كمرحلة أولى تتبعه مراحل أخرى لتعميق الممر الملاحى إلى 18 مترًا، ودائرة المخطاف الداخلى إلى 17مترًا فى العام المقبل.

اليوم السابع -8 -2015

وقال المهندس هانى قنديل، رئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية بالمنياء، أن هيئة الميناء قد أنهت العام السابق باستقبال قاطرتين ذات قوة شد 60 طنًا لتكون جاهزة لاستقبال السفن ذات الحمولات أكبر من 100 ألف طن وسفن الجيل الرابع من الحاويات ذات حمولة 12 ألف حاوية للوصول بمعدل تشغيل يزيد عن مليون حاوية سنويًا.

اليوم السابع -8 -2015
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