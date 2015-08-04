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بالصور.. مديرية شباب قنا تبدأ احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة

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بدأت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا، الاحتفال بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، بماراثون للجرى شارك فيه عدد كبير من مراكز شباب المحافظة، وعروض فنية تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وبحضور اللواء عبد الجواد النجار سكرتير عام محافظة قنا، ومحمد الفنجرى وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح السكرتير العام للمحافظة، أن افتتاح قناة السويس الجديدة يعد إنجازًا مبهرًا نجح أبناء فى تحقيقه بعقولهم وسواعدهم وأموالهم.

وأضاف السكرتير العام للمحافظة، أن القناة الجديدة تمكن السفن من العبور المباشر دون توقف فى الاتجاهين مع زيادة معدلات الأمان الملاحى وتقليل زمن الانتظار لمواكبة الزيادة المتوقعة فى حجم التبادل التجارى الدولى.

وقال محمد الفنجرى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، إن افتتاح قناة السويس الجديدة تعد معجزة مصرية من عجائب العالم، ويبرهن للعالم أن الشعب المصرى قادر على صنع المعجزات.

عروض فنية يقدمها الشباب باستاد قنا -اليوم السابع -8 -2015
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عروض فنية يقدمها الشباب باستاد قنا

سكرتير عام المحافظة يلقى كلمته -اليوم السابع -8 -2015
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سكرتير عام المحافظة يلقى كلمته

وكيل وزارة الشباب والرياضة يلقى كلمته -اليوم السابع -8 -2015
>

وكيل وزارة الشباب والرياضة يلقى كلمته

جانب من أحد العروض -اليوم السابع -8 -2015
>

جانب من أحد العروض

الحضور أثناء السلام الجمهورى -اليوم السابع -8 -2015
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الحضور أثناء السلام الجمهورى


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