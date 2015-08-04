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إقبال محدود فى تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية بجامعة أسوان

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إقبال محدود فى تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية بجامعة أسوان إقبال محدود فى تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية بجامعة أسوان
بدأت اليوم بجامعة أسوان أعمال تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية بحد أدنى 328 درجة للشعبة العلمية، و287 درجة للشعبة الأدبى وفقًا لشرائح المجموع.

بدأت اليوم بجامعة أسوان أعمال تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية بحد أدنى 328 درجة للشعبة العلمية، و287 درجة للشعبة الأدبى، وفقًا لشرائح المجموع.

وشهد اليوم الأول لتنسيق المرحلة الثانية، إقبالا محدودا من الطلاب الراغبين فى تسجيل رغباتهم سواء طلاب شعبة العلمى أو الأدبى على معمل التنسيق الإلكترونى بمركز المعلومات بجامعة أسوان، حيث خصصت جامعة أسوان قاعة واحدة لأعمال التنسيق داخل المركز تستوعب حوالى 30 طالبا، وتضم أجهزة حاسب آلى مجهزة، ويوجد مسئول مع كل طالب لمساعدته أثناء ملء استمارة الرغبات، وتبدأ ساعات العمل يوميا من الـ9 صباحا حتى الخامسة مساء.

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مصر 365