أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جوارديولا: بيدرو يستطيع اللعب في أي فريق بالعالم

Google+ Print
جوارديولا: بيدرو يستطيع اللعب في أي فريق بالعالم جوارديولا: بيدرو يستطيع اللعب في أي فريق بالعالم

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ أن لاعبه السابق في برشلونة بيدرو رودريجيز يستطيع اللعب في أي فريق في العالم.

ويرغب مانشستر يونايتد في التعاقد مع بيدرو ليكون بديلا لآنخيل دي ماريا الذي اقترب من الرحيل عن الفريق لينضم إلى باريس سان جيرمان.

وتحدث جوارديولا للصحفيين يوم الثلاثاء عن بيدرو قائلا:"هو لاعب رائع ولديه إمكانيات متميزة".

وأضاف"بيدرو شارك في ملايين المباريات مع برشلونة، هو بطل العالم وبطل أوروبا وتوج بدوري الأبطال والدوري الإسباني عدة مرات".

وأتم"بلا شك هو لديه إمكانيات جيدة، ولديه القدرة على اللعب في أي فريق في العالم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع