جوارديولا: بيدرو يستطيع اللعب في أي فريق بالعالم

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ أن لاعبه السابق في برشلونة بيدرو رودريجيز يستطيع اللعب في أي فريق في العالم.

ويرغب مانشستر يونايتد في التعاقد مع بيدرو ليكون بديلا لآنخيل دي ماريا الذي اقترب من الرحيل عن الفريق لينضم إلى باريس سان جيرمان.

وتحدث جوارديولا للصحفيين يوم الثلاثاء عن بيدرو قائلا:"هو لاعب رائع ولديه إمكانيات متميزة".

وأضاف"بيدرو شارك في ملايين المباريات مع برشلونة، هو بطل العالم وبطل أوروبا وتوج بدوري الأبطال والدوري الإسباني عدة مرات".

وأتم"بلا شك هو لديه إمكانيات جيدة، ولديه القدرة على اللعب في أي فريق في العالم".