مبادرات شعبية بالإسماعيلية لتوزيع 10 آلاف ملصق للقناة

قال سليمان الحوت، منسق عام مبادرة "أنا مصرى وبفتخر"، التى بدأت فعالياتها يوم الجمعة الماضية، إنه تم توزيع تيشرتات وأعلام مصر بجميع أنحاء المحافظة، وإقامة احتفالات شعبية وتزيين السيارات بملصقات تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعار قناة السويس الجديدة هدية أم الدنيا لكل الدنيا، كما سيتم توزيع 10 آلاف ملصق فى محطات البنزين والمواقف.

وقال صلاح داود، وكيل لجنة الشباب بالمجلس القومى لشئون القبائل المصرية، إن هذه المبادرة تأتى بالتنسيق مع نقيب السائقين بالإسماعيلية فى إطار المشاركة الشعبية من كل فئات المجتمع فى تجميل صورة الإسماعيلية ومصر أمام ضيوف القناة، لافتا إلى أن الإسماعيلية ستكون محط أنظار العالم كله.