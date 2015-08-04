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بالصور.. كرنفال بالسيارات فى شوارع الوادى الجديد احتفالا بافتتاح القناة

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نظمت صباح اليوم محافظة الوادى الجديد "كرنفال" يجوب شوارع مدينة الخارجة بدءًا من أمام ديوان عام المحافظة وانتهى بميدان البساتين، وشاركت فيه سيارات ومعدات الوحدات المحلية لمركز مدينة الخارجة ومجموعة من الهجانة، وكذلك الشباب ومجموعة الكشافة الجوية، وأبناء الوادى الجديد وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بافتتاح قناة السويس الجديدة.

اليوم السابع -8 -2015

وأكد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، فى تصريحات له، أن احتفالات المحافظة مستمرة ومتنوعة حتى يوم الافتتاح ما بين مواكب سيارات وعروض للدراجات النارية ومسيرات تجوب مدن وقرى المحافظة، وأن شعب الوادى الجديد بأكمله يستعد لهذا الحدث الهام الذى يعد إنجازًا عظيمًا فى تاريخ .

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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