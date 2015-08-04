لتجنب التهابات الجلد والنمش خلال الحر.. ادهن الكريمات الواقية من الشمس

نعانى هذه الأيام من موجة حر شديدة، يصاحبها ارتفاع الرطوبة أيضاً، مما يستلزم على الأشخاص توخى الحذر عند التعرض للأشعة الشمس، لتجنب الأضرار الصحية والتى تصيب الجلد خاصة.

حول ذلك يقول الدكتور أمين عامر أستاذ الجلدية التناسلية والليزر والتجميل بطب الزقازيق، إن تعرض الأشخاص لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة عند تعرضهم لفترة ما بين 10 إلى 4 عصرا، قد يؤدى إلى حدوث حروق بالجلد، كما هناك بعض الإضرار الصحية بالجلد وأهمها:

1)حدوث التهابات بالجلد واحمرار يصاحبه ظهور قشرة وحكة بالجلد.

>2)زيادة فرص ظهور الكلف نتيجة تعرض الجلد بصورة مباشرة للشمس.

>3)كثرة ظهور النمش خاصة للأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بالنمش.

>4)زيادة ظهور بقع بنية بالجلد.

لذلك يقدم د. أمين، بعض النصائح والإرشادات التى يجب على الأشخاص مراعاتها لتفادى الأضرار الصحية السابق ذكرها وأهمها."

>1)تجنب الخروج وقت سطوع الشمس خاصة وقت الذروة.

>2) استعمال كريم واقٍ للشمس كل ثلاث ساعات لحماية الجلد من أشعتها.

>3)يجب على الأشخاص الذين قاموا بالخضوع لجلسات إزالة النمش من قبل بضرورة دهان كريم واقٍ من أشعة الشمس لتفادى عودته مرة أخرى.