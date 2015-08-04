أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لتجنب التهابات الجلد والنمش خلال الحر.. ادهن الكريمات الواقية من الشمس

Google+ Print
لتجنب التهابات الجلد والنمش خلال الحر.. ادهن الكريمات الواقية من الشمس لتجنب التهابات الجلد والنمش خلال الحر.. ادهن الكريمات الواقية من الشمس
نعانى هذه الأيام من موجة حر شديدة، يصاحبها ارتفاع الرطوبة أيضاً، مما يستلزم على الأشخاص توخى الحذر عند التعرض للأشعة الشمس، لتجنب الأضرار الصحية والتى تصيب الجلد خاصة.

حول ذلك يقول الدكتور أمين عامر أستاذ الجلدية التناسلية والليزر والتجميل بطب الزقازيق، إن تعرض الأشخاص لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة عند تعرضهم لفترة ما بين 10 إلى 4 عصرا، قد يؤدى إلى حدوث حروق بالجلد، كما هناك بعض الإضرار الصحية بالجلد وأهمها:

1)حدوث التهابات بالجلد واحمرار يصاحبه ظهور قشرة وحكة بالجلد.
>2)زيادة فرص ظهور الكلف نتيجة تعرض الجلد بصورة مباشرة للشمس.
>3)كثرة ظهور النمش خاصة للأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بالنمش.
>4)زيادة ظهور بقع بنية بالجلد.

لذلك يقدم د. أمين، بعض النصائح والإرشادات التى يجب على الأشخاص مراعاتها لتفادى الأضرار الصحية السابق ذكرها وأهمها."
>1)تجنب الخروج وقت سطوع الشمس خاصة وقت الذروة.
>2) استعمال كريم واقٍ للشمس كل ثلاث ساعات لحماية الجلد من أشعتها.
>3)يجب على الأشخاص الذين قاموا بالخضوع لجلسات إزالة النمش من قبل بضرورة دهان كريم واقٍ من أشعة الشمس لتفادى عودته مرة أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365