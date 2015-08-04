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الروماتويد والذئبة الحمراء والرمد الربيعى من أسباب جفاف العين

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الروماتويد والذئبة الحمراء والرمد الربيعى من أسباب جفاف العين الروماتويد والذئبة الحمراء والرمد الربيعى من أسباب جفاف العين
جفاف العين أحد المشاكل الصحية التى تتعلق بصحة العين، نتيجة بعض العوامل والأسباب البعض منها مرضا والأخر نتيجة إصابة العين أو جسم الأشخاص ببعض الأمراض الصحية.

حول ذلك يقول الدكتور أسامة النحرواى أستاذ جراحة العيون بطب جامعة قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات الفيمتوليزر، إن هناك بعض الأمراض التى تساهم فى تعرض العين لجفاف شديد، مثل الرمد الربيعى أو التراكوما الرمد المصرى، كما هو مدون فى المراجع العلمية الدولية".

ويتسكمل د. أسامة قائلا "إصابة الأشخاص ببعض الأمراض المناعية مثل الذئبة الحمراء والروماتويد وأمراض النسيج الضام والكولاجين، وكذلك تعرض العين لإصابات كيميائية يؤدى إلى حدوث جفاف بالعين ."

ويتابع د. أسامة النحرواى قائلا "عادة ما يعانى الأشخاص وخاصة الأطفال المصابين بحساسية شديدة بالعين مثل الرمد الربيعى من وجود جفاف بسطح العين."

وأضاف د. أسامة قائلا "تنجم الإصابة بجفاف العين غالباً بسبب استعمال الأشخاص لقطرات العين لمدة زمنية كبيرة بدون استشارة الطبيب قبل استخدمها حتى لو كان وصفها له من قبل."

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