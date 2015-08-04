أخبار عاجلة

8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محامى شاغلى كبائن المنتزه يطالب بإعادة المرافعة فى الطعون على قرار الإخلاء

Google+ Print
محامى شاغلى كبائن المنتزه يطالب بإعادة المرافعة فى الطعون على قرار الإخلاء محامى شاغلى كبائن المنتزه يطالب بإعادة المرافعة فى الطعون على قرار الإخلاء
طالب معتز حجاج محامى شاغلى كبائن المنتزه، بإعادة فتح باب المرافعة، فى الطعون على قرارات وزير السياحة، المحجوزة للحكم لجلسة 31/8/2015، بمحكمة القضاء الإدارى.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن محكمة الإسكندرية الابتدائية قد أصدرت عدة أحكام من دوائر (مساكن –إيجارات) تقضى بثبوت العلاقة الإيجارية بين بعض شاغلى كبائن المنتزه وبين شركة المنتزه، وأنه ورد بحيثيات تلك الأحكام كلها بأن العلاقة التى تربط شاغلى الكبائن بشركة المنتزه هى علاقة مدنية وليست تراخيص إدارية.

وأضاف: وعليه فإن مؤدى تلك الأحكام يعنى انعدام قرارات وزير السياحة الصادرة فى عهد الإخوان بالاستيلاء على الكبائن ونزعها من شاغليها بالقوة الجبرية، وأنه يتعين وضع جميع تلك الأحكام تحت بصر وبصيرة محكمة القضاء الإدارى فورا للامتثال لطلبات إعادة فتح باب المرافعة فى جميع الطعون المحجوزة للحكم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365