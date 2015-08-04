محامى شاغلى كبائن المنتزه يطالب بإعادة المرافعة فى الطعون على قرار الإخلاء

طالب معتز حجاج محامى شاغلى كبائن المنتزه، بإعادة فتح باب المرافعة، فى الطعون على قرارات وزير السياحة، المحجوزة للحكم لجلسة 31/8/2015، بمحكمة القضاء الإدارى.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن محكمة الإسكندرية الابتدائية قد أصدرت عدة أحكام من دوائر (مساكن –إيجارات) تقضى بثبوت العلاقة الإيجارية بين بعض شاغلى كبائن المنتزه وبين شركة المنتزه، وأنه ورد بحيثيات تلك الأحكام كلها بأن العلاقة التى تربط شاغلى الكبائن بشركة المنتزه هى علاقة مدنية وليست تراخيص إدارية.

وأضاف: وعليه فإن مؤدى تلك الأحكام يعنى انعدام قرارات وزير السياحة الصادرة فى عهد الإخوان بالاستيلاء على الكبائن ونزعها من شاغليها بالقوة الجبرية، وأنه يتعين وضع جميع تلك الأحكام تحت بصر وبصيرة محكمة القضاء الإدارى فورا للامتثال لطلبات إعادة فتح باب المرافعة فى جميع الطعون المحجوزة للحكم.