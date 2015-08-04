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"جنايات سوهاج" تجدد حبس إخوانية 15 يوما بتهمة التحريض على العنف

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"جنايات سوهاج" تجدد حبس إخوانية 15 يوما بتهمة التحريض على العنف "جنايات سوهاج" تجدد حبس إخوانية 15 يوما بتهمة التحريض على العنف
قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وسكرتارية طه حسين وعادل أبو الريش، تجديد حبس المتهمة "ريهام.م.ح"، وتنتمى إلى جماعة الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمة وتقيم بمركز طما تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض ضد الجيش والشرطة، والتخريب والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

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