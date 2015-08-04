حبس بائع ملابس 3 سنوات لاتهامه بالنصب على المواطنين فى منشأة ناصر

قضت دائرة جنح منشاة ناصر بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس بائع ملابس 3سنوات مع الشغل، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه من عشرات المواطنين، مقابل إعطائهم شققا سكنية بمنطقة منشأة ناصر.

بدأت الواقعة بورود بلاغات لقسم شرطة منشأة ناصر، من عشرات المواطنين، بقيام بائع ملابس يدعى "ا.ف" 35 سنة، بالنصب عليهم، وانتحاله صفة موظف بمحافظة القاهرة، وإيهامهم بالحصول على شقق سكنية مقابل 3000 جنيه للفرد كمقدم، تم تحرير المحاضر الخاصة بالوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وبسؤال النيابة العامة لأسر المجنى عليهم، أكدوا سدادهم جميعا مبالغ مالية للمتهم تتراوح ما بين 2000:3000 جنيه، مضيفين أن الجانى طلب منهم صور البطاقات الشخصية وشهادات التجنيد والميلاد، وأعطى لهم إيصالات برقم مسلسل واحد، دون أن يكتشفوا ذلك، نظير شقق سكانية تابعة للمحافظة، ووعدهم بالتسليم فى 5 مايو الماضى، أمام حى منطقة المنشأة، ولم يجدوه.

وأضافوا فى أقوالهم أمام النيابة، أنه وعدهم مرة ثانية بالتسليم، من مقر عمارات العرائس بالمعادى، ففوجئوا بعدم وجود أى شقق لهم، على الرغم من أن هذا المقر محدد بالفعل لتسليم شقق المحافظة.

وتمكن المجنى عليهم من القبض على المتهم، وتسليمه للنيابة، وبمواجهته أنكر فى بداية الأمر تهمة النصب المنسوبة إليه، ثم اعترف بارتكابه للواقعة، نتيجة رغبته فى زيادة الأموال، مؤكدا أن كافة المبالغ المحصلة من عملية النصب تم صرفها، وأنه سوف يبيع شقته ويسدد تلك المبالغ للمجنى عليهم.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بتوزيع صورة إيصال بنفس التسلسل على كافة المواطنين الذين تم النصب عليهم، كما تبين أنه سبق حبسه فى واقعة اتهامه بإيصال أمانة.

وأمر أحمد خالد وكيل نيابة منشأة ناصر، بإشراف المستشار محمد أبو المعالى، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب اتهامه بالنصب على المواطنين .

يذكر أن قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، جدد حبس بائع ملابس، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه من عشرات المواطنين، مقابل إعطائهم شققا سكنية بمنطقة منشأة ناصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.