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"صحة بنى سويف": العجوز المتوفاة بقسم الشرطة وصلت المستشفى دون حجز مسبق

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"صحة بنى سويف": العجوز المتوفاة بقسم الشرطة وصلت المستشفى دون حجز مسبق "صحة بنى سويف": العجوز المتوفاة بقسم الشرطة وصلت المستشفى دون حجز مسبق
أكد الدكتور علاء عزت، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، أن حميدة صابر عطوة من قرية كوم أبو خلاد مركز ناصر، 57 سنة، تم تحويلها من مستشفى على بن أبى طالب الخاصة إلى مستشفى ناصر المركزى بسيارة خاصة بدون الاتصال المسبق بإدارة المستشفى لتدبير سرير للحالة بالعناية المركزة، مما ترتب عليه وصول الحالة إلى المستشفى ولم يتواجد بها مكان، نظرا لانشغال كافة الأماكن بالعناية المركزة لزيادة الحالات بمستشفى ناصر المركزى، نظرا لأعمال التطوير بمستشفى بنى سويف العام.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم توجيه الحالة للذهاب إلى المستشفى الجامعى ببنى سويف، مشيراً إلى أنه لم يتم إخطار إدارة مستشفى ناصر المركزى بأى بلاغات تم الإبلاغ عنها بقسم الشرطة أو أى محاضر تم تحريرها بخصوص تلك الواقعة.

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