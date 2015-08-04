"قلبى على ولدى انفطر".. تلميذ بالبحيرة يقتل والده بتحريض من والدته

شهدت قرية الرحمة التابعة لقرية الشجاعة بغرب النوبارية بالبحيرة حادثة مؤسفة، حيث أنهى تلميذ مفصول بالصف الثانى الإعدادى اليوم حياة والده، حيث انهال عليه بسكين وأرداه قتيلا، انتقاما منه لاعتزامه الزواج بأخرى غير والدته وفر هاربا.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النوبارية العام، وتمكنت القوات من القبض على المتهم ووالدته والسكين المستخدمة فى الحادث.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من أهالى قرية الرحمة التابعة لقرية الشجاعة بغرب النوبارية بقيام "محمود.و.د" 14 سنة بقتل والده "وحيد" فلاح داخل منزله بالقرية.

انتقل على الفور العقيد ياسر أبو العز رئيس فرع البحث الجنائى والرائد محمد أبو غزالة رئيس مباحث غرب النوبارية لمكان البلاغ، وتبين وجود جثة المجنى عليه وبجواره سكين، توصلت التحريات إلى قيام نجل المجنى بقتله بتحريض من والدته "رضا.أ.ع" انتقاما منه لاعتزامه الزواج من أخرى.

وجار تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق بإشراف المستشار سامح حشيش رئيس نيابة وادى النطرون.