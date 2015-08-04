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الفرق الشعبية في استقبال ضيوف حفل افتتاح القناة بمطار القاهرة

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الفرق الشعبية في استقبال ضيوف حفل افتتاح القناة بمطار القاهرة الفرق الشعبية في استقبال ضيوف حفل افتتاح القناة بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

 

 

استقبلت فرق الفنون الشعبية بصالات الوصول بمطار القاهرة الدولي، الوفود المشاركة في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، ولفت انتباه الوفود تواجد فريق الفنون الشعبية علي مدخل صالة الوصول واستقبالهم بأغاني “تسلم الايادي” .

صرح اللواء طيار احمد جنينه ان شركة الميناء أعدت حفل استقبال لجميع الضيوف المشاركة في افتتاح القناة الجديدة منذ لحظة وصول الركاب حتي خروجهم من المطار بعد انهاء اجراءات وصولهم ، وقال ان الحفل لفت انتباه جميع الركاب بالصالات وتسال الجميع عن القناة الجديدة ، وقال ان المطار مستعد تمام لوصول كافة الوفود المشاركة وتم الدفع بإعداد زيادة في الأفراد العاملين بجميع الجهات العاملة بالمطار والمشاركة في انهاء اجراءات الوفود .

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