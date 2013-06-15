كيف تصنعين أقراطك بنفسك؟

اخترنا لك بعض التصاميم العصرية من الأقراط لتزيّن إطلالتك وتمنحها مزيداً من الحيوية والتألق. اتبعي خطواتنا واحصلي على تصميم الأقراط الذي تريدينه.

الصورة الأولى

اختاري أقراطاً مستديرة مصنوعة من الفولاذ أو الفضة، ادهنيها بمادة لاصق. اختاري خيطاً عريضاً من الساتان باللون الأصفر (أو اللون الذي تريدينه) ولفّيها على الأقراط، واحصلي على أقراط مصنوعة من الساتان الملون.

الصورة الثانية

اختاري أقراطاً مستديرة وعقداً قديماً مصنوعاً من اللؤلؤ. قصي من العقد الطول الذي تحتاجين اليه ولفّيه على الأقراط ثم اعقدي الخيط الأخير جيداً.

الصورة الثالثة

اختاري أقراطاً على شكل مربّع، وخرزات ملوّنة من عقد أو سوار قديمين، وابدأي بإدخال الخرزات، الواحدة تلو الأخرى حتى تغطي الأقراط بالكامل.

الصورة الرابعة

اختاري أقراطاً بيضاوية الشكل، وزيّنيها بسلاسل معدنية أو بلاستيكية ملوّنة تملكينها. واحصلي على أقراط متدلية وعصرية.

الصورة الخامسة

اختاري اقراطاً مستديرة الشكل، وزينيها بواسطة خيط رفيع من الصوف الملون. نحن اخترنا اللون الأحمر، بإمكانك انت ان تختاري اللون الذي تريدينه. لفي الخيط بشكل عشوائي كما تظهر الصورة.

الصورة السادسة

اختاري شكل الأقراط الذي تريدينه، ولوّنيه بواسطة طلاء الأظافر واختاري اللون الذي يعجبك، واتركيه حوالي 10 دقائق حتى ينشف جيداً قبل وضعه.