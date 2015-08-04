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القبض على 7 متهمين بحيازتهم أسلحة بيضاء فى العامرية بالإسكندرية

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القبض على 7 متهمين بحيازتهم أسلحة بيضاء فى العامرية بالإسكندرية القبض على 7 متهمين بحيازتهم أسلحة بيضاء فى العامرية بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية من ضبط 7 متهمين بحيازتهم أسلحة بيضاء، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت مديرية أمن الإسكندرية شنت حملات لاستهداف البؤر الإجرامية لضبط تاجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية بإشراف اللواء أحمد حجازى مدير أمن الإسكندرية.

وتمكنت الحملة التفتيشية المكبرة بدائرة قسم شرطة العامرية أول بمنطقة الذراع البحرى برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى وبالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية من ضبط 7 متهمين بحيازتهم أسلحة بيضاء، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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