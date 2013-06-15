افتتاح متجر"Christian Louboutin" في نيويورك

بعد متجره في "هارودز"- لندن، أعلن مصمم الأحذية العالمي "كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin عن افتتاح متجره الجديد في "ساكس فيفث أفينيو" Saks Fifth Avenu في نيويوك وهو المتجر الأول لهذه العلامة في الولايات المتحدة الأميركية. ويتميز المتجر بتصميمه الداخلي اللافت حيث وضعت الأحذية داخل أقفاص تزينت بها الجدران، وغطى الأرض موكيت أحمر فخم وأدخل المصمم الكثير من الإضافات الجمالية داخل متجره الذي تبلغ مساحته حوالي 1640 متراً مربعاً والذي يعدّ الأكبر بين متاجره في كافة أنحاء العالم. وللإعلان عن هذا الافتتاح صوّر لوبوتان فيديو تحدث فيه عن متجره الجديد يمكنكم متابعته عبر هذا الرابط: