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بعد رحيل شابي.. برشلونة يعلن عن قائده الجديد

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بعد رحيل شابي.. برشلونة يعلن عن قائده الجديد بعد رحيل شابي.. برشلونة يعلن عن قائده الجديد

أعلن نادي برشلونة يوم الثلاثاء عن تعيين أندريس إنيستا قائدا جديد للبلوجرانا خلفا لشابي هيرنانديز الذي رحل بنهاية الموسم الماضي لينتقل للسد القطري.

وذكر الموقع الرسمي لبرشلونة بأن إنيستا سيكون هو القائد الجديد للفريق الكتالوني، على أن يكون ليونيل ميسي هو نائبه حال غيابه وذلك بعد تصويت من جميع لاعبي برشلونة.

وبعد ميسي يأتي سيرجيو بوسكيتس، وأخيرا خافيير ماسكيرانو الذي يدخل لأول مرة في زمرة قائدي برشلونة بعد انضمامه للفريق عام 2010.

وتمت عملية التصويت بشكل سري من قبل كل لاعبي الفريق قبل أن يقوم الجهاز الفني بالإعلان عن النتيجة قبل بدء مران البلوجرانا.

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