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تأجيل دعوى الإفراج الصحى عن «هشام طلعت» لجلسة 7 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم

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تأجيل دعوى الإفراج الصحى عن «هشام طلعت» لجلسة 7 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم تأجيل دعوى الإفراج الصحى عن «هشام طلعت» لجلسة 7 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى، التى يطالب فيها بالإفراج الصحى عنه، لتوافر جميع شروط الافراج القانونية لحالته الصحية، للحكم بجلسة ٧ سبتمبر المقبل .

وطالبت الدعوى بعودة المدعى من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل فى الدعوى، لأن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشوانى، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللاً وظيفيًا فى هذه الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة.
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