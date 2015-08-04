تأجيل محاكمة 47 متهمًا بـ”اقتحام قسم التبين” لجلسة 5 سبتمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة اليوم الثلاثاء بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 47 متهمًا بقضية “إقتحام قسم التبين”، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل، لتعذر حضور المتهمين، مع نقل وقائع المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة.

وأوضح رئيس المحكمة أنه تسلم خطابًا بقرار وزير العدل المستشار أحمد الزند رقم 5960 لسنة 2015 ، بنقل جميع القضايا التى تنظرها الدائرة إلى مقر أكاديمية الشرطة، بدلاً من مقر انعقادها الحالى.

وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين، بأمر إحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء، والإنضمام إلى جماعة على خلاف القانون.