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القضاء الإدارى يؤجل دعوى بطلان تشكيل جهاز الأمن الوطنى لـ3 نوفمبر المقبل

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القضاء الإدارى يؤجل دعوى بطلان تشكيل جهاز الأمن الوطنى لـ3 نوفمبر المقبل القضاء الإدارى يؤجل دعوى بطلان تشكيل جهاز الأمن الوطنى لـ3 نوفمبر المقبل
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، تأجيل الدعوى المقامة من محمد السلكاوى المحامى، المطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطنى، بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم، لجلسة 3 نوفمبر المقبل.

وذكرت الدعوى أنَّ منح الضبطية القضائية للأمن الوطنى لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالفًا للقانون والدستور.

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