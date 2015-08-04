تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين فى "أحداث عنف المرج" لجلسة 7 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وبعضوية المستشارين خالد عوض وأحمد شوقى، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 2 متهمين من عناصر جماعة الإخوان فى القضية رقم 6768 سنة 2015 جنايات المرج، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج" لجلسة 7 أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر، أن المتهمين كان قد صدر ضدهم حكما غيابيا بالمؤبد هم و6 آخرين وتقدم دفاعهم بطلب إعادة إجراءات محاكمتهم.

كان أمر الإحالة قد أسند للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج، وأسفرت عن مصرع 7 أشخاص.

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