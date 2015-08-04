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تأجيل أولى جلسات الطعن على منع الشيخ محمد جبريل من السفر لـ5 سبتمبر المقبل

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تأجيل أولى جلسات الطعن على منع الشيخ محمد جبريل من السفر لـ5 سبتمبر المقبل تأجيل أولى جلسات الطعن على منع الشيخ محمد جبريل من السفر لـ5 سبتمبر المقبل
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من الشيخ محمد جبريل، والتى تطالب بإلغاء قرار منعه من السفر، لجلسة 5 سبتمبر المقبل.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية، حيث ذكرت الدعوى إنه اعتاد التنقل خلال شهر رمضان بين العواصم الإسلامية والغربية لإمامة الناس في الصلاة بالمساجد الكبرى والمراكز الإسلامية فى أوروبا وأمريكا والعودة إلى لإمامة المصلين فى صلاة القيام الأخيرة من رمضان، وبخاصة ليلة السابع والعشرين من الشهر الكريم، بمسجد عمرو بن العاص، إلا أنه فى هذا العام وبعد انتهاء الصلاة فوجئ بأحد المذيعين على إحدى القنوات الفضائية يؤجج الرأى العام ضده، زاعما أنه فى صلاته دعا على الوطن والبلد والحاكم والشيوخ والسياسيين والمواطنين.

وأضافت الدعوى أن دعاء "جبريل" جاء عاما، وأنه كان مرتبطا بإمامة المصلين فى أحد المساجد بلندن وتوجه لمطار القاهرة للسفر، وفوجئ بمنعه من السفر بدون أسباب.

وأشارت الدعوى إلى أن الطاعن علم أن قرار منعه صدر من أجهزة الأمن بمطار القاهرة بالمخالفة للدستور، الذى يمنع الاعتداء على الحرية الشخصة فى التنقل.

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مصر 365

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