القوات المسلحة تهنئ الشعب المصرى بقرب افتتاح قناة السويس الجديدة

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى إن القوات المسلحة تتقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى العظيم وللعالم أجمع بمناسبة قرب افتتاح قناة السويس الجديدة والتى عكست إرادة المصريين القوية وعزيمتهم الصلبة فى تحقيق الإنجازات، والتى تقدم للبشرية جمعاء نموذجاً هائلاً لصالح دعم الروابط والعلاقات التجارية بين الدول.

وأضاف المتحدث العسكرى عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" تتقدم القوات المسلحة بالشكر الجزيل لكل السواعد الصلبة والعقول النابهة التى شاركت فى إنجاح هذا العمل العملاق الذى سيظل شاهداً على ما يذخر به التاريخ الإنسانى عبر آلاف السنين من مساهمة المصريين فى إثراء الحياة الحضارية للبشرية كلها.

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