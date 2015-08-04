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بالصور…أمريكا تسلم مصر 5 أبراج دبابات «أبرامز أم1 أيه1»

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أبراج الدباباتقالت السفارة الأمريكية بالقاهرة إن واشنطن قامت فى 31 يوليو الماضى بتسليم خمسة أبراج لدبابات “أبرامز أم1 أيه1″ فى القاعدة الجوية بشرق القاهرة، وذلك فى إطار الدعم الأمنى الأمريكى المستمر لمصر. وأوضح البيان أنه تم نقل الأبراج، التى تم تصنيعها فى ولاية أوهايو، جوا مباشرة من الولايات المتحدة، كما تم تسليمها على الفور إلى مصنع الدبابات المصرى للإنتاج المشترك المصرى- الأمريكى لدبابات “أم1 أيه1″.

وقد صرح الجنرال تشارلز هوبر كبير مسئولى الدفاع فى السفارة الأمريكية بأن “الإنتاج المشترك لدبابات (أم1 أيه1) فى يعطى الشعب المصرى والقوات المسلحة المصرية قدرات اقتصادية وأمنية قوية، حيث إن تسليم الأبراج سيتيح الفرصة لأكثر من 2000 مواطن مصرى للعمل فى مصنع الإنتاج، فضلا عن تزويد القوات المسلحة بوسائل إضافية لمحاربة التطرف فى المنطقة”.

وأكد البيان أن التزام الولايات المتحدة هذا العام بتقديم الدعم العسكرى المقدر بحوالى 1.3 مليار دولار، يأتى فى إطار مساندة جهود مصر الأمنية والعسكرية لمواجهة الإرهاب على عدة جبهات، ويعتبر تسليم أبراج الدبابات واستئناف الانتاج المشترك الخاص بتصنيع دبابات أبرامز “أم1 أيه1″ بمثابة أحدث الخطوات التى اتخذتها الولايات المتحدة لدعم الشراكة الأمنية مع مصر والتى استمرت لأكثر من 30 عاما. وستقوم الولايات المتحدة أيضا بتسليم 14 برجا إضافيا لدبابات “أم1 أيه1″ فى شهر أغسطس الجارى ومع استمرار الإنتاج سيتم تسليم المزيد من الأبراج طبقا لمواعيد محددة، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المتابعة للدعم والصيانة، فضلا عن تدريب القوات البرية المصرية. السفارة الأمريكية ابراج الدباباتأبرامز أم1 أيه1.

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