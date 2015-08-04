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مصادر أمنية بالمطار : وصول 800 راكب من جنسيات مختلفة للمشاركة في افتتاح القناة الجديدة

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مصادر أمنية بالمطار : وصول 800 راكب من جنسيات مختلفة للمشاركة في افتتاح القناة الجديدة مصادر أمنية بالمطار : وصول 800 راكب من جنسيات مختلفة للمشاركة في افتتاح القناة الجديدة

أعلنت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي وصول حوالي 800 راكبا حتي الآن من جنسيات مختلفة للمشاركة في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة .
> أشارت المصادر الأمنية ان اغلب الوفود التي وصلت حتى الان من مختلف وسائل الإعلام العالمية التي سوف تقوم بتغطية أحداث الافتتاح بإضافة إلي وفود مقدمات الرؤساء والملوك الذين سوف يشاركون في حضور حفل الافتتاح بالإضافة إلي وفود أمنية وإدارية التي تصاحب الملوك والرؤساء , وكذلك وفود من مختلف شركات الملاحة البحرية العالمية , ووفد من كبري شركات تنظيم الحفلات .
> وقالت المصادر ان الوفود شملت جنسيات امريكية وفرنسية وروسية وألمانية وكورية وبريطانية وهولندية ودنماركية وايرلندية واماراتية وكويتية ولبنانية وكويتية وتشادية وكاميرونية ومن جزر القمر وفلسطين , وأضافت انه مازال يتردد علي مطار القاهرة الدولي العديد من الوفود للمشاركة في حفل الافتتاح .
> من ناحية اخري كثف اللواء طارق فتحي مدير أمن مطار القاهرة الدولي جولاته علي جميع الخدمات بمطار القاهرة للاطمئنان علي سرعة انهاء إجراءات الوفود والتأكد من تنفيذ الخطط الأمنية المتفق عليه بين مختلف الجهات الأمنية .

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