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بالصور.. كرنفال في شوارع الوادي الجديد احتفالًا بقناة السويس

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بالصور.. كرنفال في شوارع الوادي الجديد احتفالًا بقناة السويس بالصور.. كرنفال في شوارع الوادي الجديد احتفالًا بقناة السويس

نظمت، صباح اليوم، محافظة الوادي الجديد كرنفال يجوب شوارع مدينة الخارجة بدءً من أمام ديوان عام المحافظة وانتهى بميدان البساتين، وشارك فيه سيارات ومعدات الوحدات المحلية لمركز مدينة الخارجة ومجموعة من الهجانة وكذلك الشباب ومجموعه الكشافة الجوية وأبناء الوادي الجديد.

يأتي ذلك في إطار احتفالات المحافظة بافتتاح قناة السويس الجديدة.

أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، أن احتفالات المحافظة مستمرة ومتنوعة حتى يوم الافتتاح مابين مواكب سيارات وعروض للدرجات النارية ومسيرات تجوب مدن وقرى المحافظة وأن شعب الوادي الجديد بأكمله يستعد لهذا الحدث الهام الذي يعد إنجاز عظيم في تاريخ .

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