كتاب تذكارى وأغانى وطنية بإحتفالات صندوق التنمية الثقافية بإفتتاح قناة السويس

إحتفالا بإفتتاح قناة السويس الجديدة أنتهى صندوق التنمية الثقافية من أعداد مجموعة من الفاعليات الفنية والثقافية ،ومنها كتاب تذكارى يضم من أهم الوثائق النادرة عن القناة باللغات الثلاث: العربية ،الإنجليزية و الفرنسية.

> الكتاب يصدر بالتعاون مع دار الوثائق القومية ،ويضم أبرز الوثائق عن تاريخ القناة ، كما يرعى الصندوق إصدار خاص من مجلة ” أيام مصرية” تحت إشراف المؤرخ أحمد كمالى.

> ويقدم ستوديو مركز الإبداع الفنى مجموعة من أبرز الأغانى الوطنية ، من خلال عرض “غنا للوطن” للمخرج خالد جلال ، وذلك ضمن العروض النهارية لحفل الإفتتاح .

> كما يقيم الصندوق مسابقة للفنون التشكيلية بعنوان “قناة السويس .. حلم يتحقق” للأطفال وذوى الإحتياجات الخاصة ، تتناول مجالات ” الرسم ، التصوير، التصوير الضوئى ، الحفر ، النحت ، الخزف ، الجرافيك، الخط العربى ، الفيديو والأعمال المركبة .

> ويبدأ سحب إستمارة المشاركة الأول من أغسطس ” على الموقع الإلكترونى لصندوق التنمية الثقافية ، وترسل صور الأعمال كاملة حتى يوم 20 من نفس الشهر ، كما يقام معرضاً للأعمال المشاركة بقصر الأمير طاز .

> ويقيم مركز طلعت حرب (بالسيدة نفيسة) صالون “مصر فى ذاكرة الوطن” يوم السبت (8 أغسطس ) بعنوان : قناة السويس .. إنجازات وبطولات” ، والذى يديره الكاتب الصحفى والمؤرخ محمد الشافعى ، ويستضيف د. عاصم الدسوقى ، اللواء طلعت مسلم .

> بالإضافة إلى أمسية شعرية غنائية يوم الخميس 13 أغسطس ، تتضمن مجموعة من أشعار فؤاد حداد وصلاح جاهين .

> وتعرض قاعتى السينما بالهناجر ومركز الإبداع الفنى بساحة الأوبرا مجموعة من الأفلام التسجيلية عن تاريخ قناة السويس .

> ويستمر برنامج الحفلات الغنائية بمراكز الإبداع المتنوعة فى تقديم أهم الأعمال الوطنية لكبار الرموز الموسيقية الذين تغنوا فى حب الوطن ، وذلك فى مركزى إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة ، وبيت الغناء بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز ومتحف أم كلثوم بالمنيل.