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كتاب تذكارى وأغانى وطنية بإحتفالات صندوق التنمية الثقافية بإفتتاح قناة السويس

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كتاب تذكارى وأغانى وطنية بإحتفالات صندوق التنمية الثقافية بإفتتاح قناة السويس كتاب تذكارى وأغانى وطنية بإحتفالات صندوق التنمية الثقافية بإفتتاح قناة السويس

4 أغسطس 2015 | 12:26 مساءً

إحتفالا بإفتتاح قناة السويس الجديدة أنتهى صندوق التنمية الثقافية من أعداد مجموعة من الفاعليات الفنية والثقافية ،ومنها كتاب تذكارى يضم من أهم الوثائق النادرة عن القناة باللغات الثلاث: العربية ،الإنجليزية و الفرنسية.
> الكتاب يصدر بالتعاون مع دار الوثائق القومية ،ويضم أبرز الوثائق عن تاريخ القناة ، كما يرعى الصندوق إصدار خاص من مجلة ” أيام مصرية” تحت إشراف المؤرخ أحمد كمالى.
> ويقدم ستوديو مركز الإبداع الفنى مجموعة من أبرز الأغانى الوطنية ، من خلال عرض “غنا للوطن” للمخرج خالد جلال ، وذلك ضمن العروض النهارية لحفل الإفتتاح .
> كما يقيم الصندوق مسابقة للفنون التشكيلية بعنوان “قناة السويس .. حلم يتحقق” للأطفال وذوى الإحتياجات الخاصة ، تتناول مجالات ” الرسم ، التصوير، التصوير الضوئى ، الحفر ، النحت ، الخزف ، الجرافيك، الخط العربى ، الفيديو والأعمال المركبة .
> ويبدأ سحب إستمارة المشاركة الأول من أغسطس ” على الموقع الإلكترونى لصندوق التنمية الثقافية ، وترسل صور الأعمال كاملة حتى يوم 20 من نفس الشهر ، كما يقام معرضاً للأعمال المشاركة بقصر الأمير طاز .
> ويقيم مركز طلعت حرب (بالسيدة نفيسة) صالون “ فى ذاكرة الوطن” يوم السبت (8 أغسطس ) بعنوان : قناة السويس .. إنجازات وبطولات” ، والذى يديره الكاتب الصحفى والمؤرخ محمد الشافعى ، ويستضيف د. عاصم الدسوقى ، اللواء طلعت مسلم .
> بالإضافة إلى أمسية شعرية غنائية يوم الخميس 13 أغسطس ، تتضمن مجموعة من أشعار فؤاد حداد وصلاح جاهين .
> وتعرض قاعتى السينما بالهناجر ومركز الإبداع الفنى بساحة الأوبرا مجموعة من الأفلام التسجيلية عن تاريخ قناة السويس .
> ويستمر برنامج الحفلات الغنائية بمراكز الإبداع المتنوعة فى تقديم أهم الأعمال الوطنية لكبار الرموز الموسيقية الذين تغنوا فى حب الوطن ، وذلك فى مركزى إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة ، وبيت الغناء بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز ومتحف أم كلثوم بالمنيل.

2015-08-04

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